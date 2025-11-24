В Москве няня напилась и угрожала расправой малышу и его матери

В Москве пьяная няня угрожала расправой малолетнему ребёнку и его матери. 30-летняя Елена, мать двух дочерей, рассказала Telegram-каналу Baza, что нанятая через Интернет бебиситтер пришла на смену с алкоголем в рюкзаке и напилась в ванной комнате.

В Москве пьяная няня угрожала расправой малолетнему ребёнку и его матери. Фото © Telegram / Baza

Москвичке понадобилась няня из-за частых и продолжительных командировок мужа. Помощницу женщина нашла через специальный онлайн-сервис. По её словам, первые двое суток прошли без происшествий, но на третий день дамочка явилась с запахом перегара и принесла с собой целый «мини-бар».

Елена обнаружила, что няня напилась, почувствовав запах вина из ванной. Пока женщина занималась своими делами, бебиситтер успела сильно набраться. Она неадекватно взаимодействовала с ребёнком, едва сидя на полу. Елена незамедлительно потребовала няню покинуть квартиру, но та в ответ начала угрожать расправой и упоминать своих друзей. Теперь Елена опасается за свою жизнь и безопасность детей.

Ранее Life.ru сообщал, что в Москве 40-летняя няня жестоко изувечила двухлетнего ребёнка и домашнего кота в отсутствие родителей. Женщина ошпарила малыша кипятком, а когда кот попытался защитить ребёнка, женщина в состоянии психоза ударила животное. В итоге ушастик получил перелом хвоста, ушибы и потерю клыка. Сама няня сломала палец.