Названы дата и место прощания с актрисой Валентиной Шарыкиной

Прощание с заслуженной артисткой России Валентиной Шарыкиной состоится 26 ноября в Театре сатиры, сообщил художественный руководитель учреждения Евгений Герасимов. По его словам, актриса была особенно любима зрителями за роль пани Зоси в спектакле «Кабачок «13 стульев», за которую ей присвоили звание заслуженного деятеля искусств Польши.

Герасимов подчеркнул, что роли Шарыкиной отличались искренностью, обаянием и чувственностью. Артистка много играла в Театре сатиры с самого начала своей карьеры, участвуя в известных пьесах вместе с великими партнёрами, однако в последнее время из-за болезни практически не выходила на сцену.

«К сожалению, когда я пришёл в театр, она практически не играла. Много болела в последнее время. Для театра это большая утрата», — отметил собеседники издания «Абзац».

Напомним, что на 86-м году жизни скончалась известная советская и российская актриса Валентина Шарыкина. Артистка долгое время боролась с тяжёлым заболеванием, но точная причина смерти пока не раскрывается.