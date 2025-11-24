Экономист объяснил Life.ru, почему не стоит обналичивать все свои накопления

В последнее время наличных денег в России стало гораздо больше. Граждане стали активнее использовать их из-за ограничений в работе мобильного интернета в некоторых регионах, а ещё это помогает бороться с «экономической тревожностью». Однако экономист и социолог Дмитрий Алексеев уверен, что не стоит обналичивать все свои денежные запасы. Почему — он объяснил в беседе с Life.ru.

«Сейчас реально можно ждать небольшого роста наличных денег в обороте — примерно на 0,5–2% к концу года, это около трёхсот-четырёхсот миллиардов дополнительных рублей», — отметил эксперт.

Но при этом банки стали внимательнее и теперь могут ограничить выдачу наличных свыше 50 тысяч рублей в сутки, если что-то покажется им подозрительным. К примеру, если кто-то снимает деньги слишком часто или в больших суммах, которые нехарактерны для того или иного клиента. Такая мера нужна, чтобы защитить людей от мошенников и не дать обналичивать деньги в спешке. Люди сейчас чаще выбирают наличные не потому, что боятся кризиса, а скорее из-за возможных редких проблем с Интернетом и в настроении общей экономической тревожности, считает он.

Массово бежать в банкомат и снимать всю зарплату или накопления я бы не советовал — система вполне пока себе работает, и деньги ходят между банками и магазинами. Главное — помнить, что банки имеют право временно ограничивать снятие крупных сумм и, если не подтвердить операцию, её могут заблокировать. Поэтому снимать наличные разумно скорее тогда, когда это действительно нужно, чтобы избежать лишних проблем. Дмитрий Алексеев Экономист

Ранее Life.ru рассказывал, что в третьем квартале 2025-го объём наличных денег в экономике нашей страны вырос на 659 млрд рублей. Этот результат в пять раз выше того, что мы видели в 2024 году за аналогичный период. Во многом такая тенденция наблюдается из-за отключений мобильного интернета в ряде регионов РФ.