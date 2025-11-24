Русского полководца, основоположника русской военной теории Александра Суворова вынашивали в «инкубаторе». Об этой необычной легенде на Молодёжном международном форуме-конгрессе «Будущее», прошедшем в Москве в 295-й день рождения Суворова, рассказал его потомок Глеб Лукьянов.

«По преданиям, Авдотья, мать Александра Васильевича, ехала из какого-то имения в Москву. Её растрясло в карете, у неё начались преждевременные роды. Экипаж свернул в ближайшую деревню, где в крестьянской избе семимесячным родился Александр Васильевич. Принимала роды местная повитуха. Она соорудила что-то типа <...> это были русская печь, таз. Он [младенец] был замотан в полотенце и погружён в парное молоко. Таким образом много месяцев до конца весны или начала лета его выхаживали в таком импровизированном инкубаторе», — заявил прапрапрапраправнук Суворова и глава комиссии по строительству «Опоры России».

Лукьянов также упомянул о разногласиях относительно точной даты рождения полководца, которая колеблется между 1728 и 1730 годами. Тем временем, сотрудники Лаборатории антропологической реконструкции имени Герасимова Института этнологии и антропологии РАН недавно представили реконструированную внешность Суворова, основываясь на его посмертной маске и черепе сына Аркадия Суворова.

Ранее сообщалось, что украинский Институт национальной памяти причислил Михаила Ломоносова, Александра Пушкина, Михаила Лермонтова, Василия Сурикова, Ивана Тургенева и других значимых фигур русской культуры и истории к символам «российского империализма». В соответствии с украинским законодательством, все объекты публичного пространства — памятники, наименования улиц, мемориальные доски, — связанные с этими личностями, должны быть демонтированы.