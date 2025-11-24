Система ПВО сбила ещё два дрона на подлёте к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в телеграм-канале, что российские силы ПВО уничтожили ещё два украинских беспилотника на подлёте к столице. Информация о возможных разрушениях от падения обломков не приводится.

«Ещё два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в тексте.

Напомним, ВСУ продолжают попытки атаковать Москву с воздуха с помощью дронов, на подлёте к российской столице за сегодняшний день сбили уже шесть БПЛА. На этом фоне были введены временные ограничения в аэропортах Жуковский и Шереметьево.