Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 ноября, 12:53

Система ПВО сбила ещё два дрона на подлёте к Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / VLADJ55

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в телеграм-канале, что российские силы ПВО уничтожили ещё два украинских беспилотника на подлёте к столице. Информация о возможных разрушениях от падения обломков не приводится.

«Ещё два БПЛА, летевших на Москву, уничтожены силами ПВО Минобороны. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — говорится в тексте.

Число погибших при атаке беспилотников в Сызрани увеличилось до трёх
Число погибших при атаке беспилотников в Сызрани увеличилось до трёх

Напомним, ВСУ продолжают попытки атаковать Москву с воздуха с помощью дронов, на подлёте к российской столице за сегодняшний день сбили уже шесть БПЛА. На этом фоне были введены временные ограничения в аэропортах Жуковский и Шереметьево.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • ВСУ
  • Сергей Собянин
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar