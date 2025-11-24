Пассажиры без еды и воды провели 5 часов в самолёте в Шереметьево из-за атаки БПЛА

В московском аэропорту Шереметьево пассажиры рейса SU5553 (авиакомпания «Россия») провели пять часов в самолёте без еды и воды, ожидая вылета в египетскую Хургаду на фоне постоянных переносов времени отправления. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, Москва».

Изначально самолёт должен был отправиться по маршруту 24 ноября в 03:05 (по московскому времени), однако вылет задержали сначала на 4 часа, потом ещё почти на час. Пассажиры лайнера жаловались, что им приходится сидеть без питания и воды. Экипаж не мог дать внятных объяснений задержек, также в аэропорту не прокомментировали ситуацию.

«И вот уже 07:58. Мы всё ещё сидим в самолёте. Тут много маленьких детей. <...> Ужасный запах выхлопа, у людей приступ кашля. Нас тут никто не кормит», — рассказывал один из туристов.

Самолёт вылетел в Хургаду в 08:21 согласно онлайн-табло аэропорта Шереметьево. Сейчас туристы уже благополучно приземлились.

Ранее сообщалось, что пассажиры авиакомпании Air Arabia два дня не могли вылететь из ОАЭ в Москву. Рейс G9956 по маршруту Шарджа — Москва, запланированный на 20 ноября, был отменён.