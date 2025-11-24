Россия и США
24 ноября, 13:17

14-летний школьник четвёртый день лежит в коме после прогулки по заброшке в Ялте

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Stefan Schierle

В Ялте 14-летний школьник впал в кому после падения с высоты во время прогулки по заброшенному зданию. О трагическом происшествии сообщил телеграм-канал «Mash на волне».

По информации издания, подросток был срочно госпитализирован, но он уже четвёртые сутки не приходит в сознание. Медики продолжают бороться за его жизнь, пока юноша остаётся в критическом состоянии.

Полиция начала расследование обстоятельств случившегося, параллельно было возбуждено административное дело в отношении родителей подростка. Правоохранительные органы устанавливают все детали несчастного случая.

Ранее Life.ru рассказывал, как в Московской области водитель насмерть сшиб подростка на пешеходном переходе и скрылся с места аварии. Это произошло в подмосковных Озёрах два дня назад в 17:27 у одного из домов на улице Ленина.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

