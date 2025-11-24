В России предложили сделать нецензурными слова «дебил», «кретин» и «шизик»

В России могут расширить список нецензурных слов: кандидат филологических наук Анна Шмелёва предложила включить в него «дебила», «кретина», «сопляка» и «шизика». Об этом она заявила в интервью изданию «Постньюс».

«Такие бранные слова требуют запрета, потому что они относятся к ненормативной лексике. Вообще, сквернословие — показатель низкого уровня культуры», — подчеркнула Шмелёва. По её мнению, подобная лексика разлагает личность и несёт угрозу для общества в целом.

Филолог также отметила, что слово обладает особой связью между телом и духом, а значит, его использование напрямую влияет на моральное состояние человека и окружающей среды.

Напомним, ещё летом Роскомнадзор внёс ясность в перечень нецензурных слов. По-прежнему запрещено употребление четырёх «основных» нецензурных корней на буквы «х», «п», «е» и «б». При этом другие грубые выражения, такие как «говно», «жопа» или «мудак», хотя и считаются бранью, не относятся к категории строго табуированных слов.