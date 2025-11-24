ВККС дала ход уголовному делу курской судьи о взятке в 3 млн

Высшая квалификационная коллегия судей РФ дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении заместителя председателя Ленинского районного суда Курска Ольги Петровой. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала заседания.

«Коллегия рассмотрела представление председателя СК РФ о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении заместителя председателя Ленинского районного суда Курска Петровой Ольги Владимировны по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), и решила представление председателя СК РФ удовлетворить», — цитирует решение агентство.

По данным следствия, Петрова получила через посредника 3 миллиона рублей за то, чтобы назначить фигурантке дела об особо крупном мошенничестве наказание без реального срока лишения свободы. Сама судья вину не признала и заявила, что уголовное преследование — это месть за её профессиональную деятельность.