Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 ноября, 13:35

ВККС дала ход уголовному делу курской судьи о взятке в 3 млн

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AnnaStills

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / AnnaStills

Высшая квалификационная коллегия судей РФ дала согласие на возбуждение уголовного дела в отношении заместителя председателя Ленинского районного суда Курска Ольги Петровой. Об этом сообщил корреспондент ТАСС из зала заседания.

«Коллегия рассмотрела представление председателя СК РФ о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении заместителя председателя Ленинского районного суда Курска Петровой Ольги Владимировны по признакам преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), и решила представление председателя СК РФ удовлетворить», — цитирует решение агентство.

По данным следствия, Петрова получила через посредника 3 миллиона рублей за то, чтобы назначить фигурантке дела об особо крупном мошенничестве наказание без реального срока лишения свободы. Сама судья вину не признала и заявила, что уголовное преследование — это месть за её профессиональную деятельность.

Бастрыкин возбудил дело против арбитражной судьи Воронежской области за взятки
Бастрыкин возбудил дело против арбитражной судьи Воронежской области за взятки

Инициатором расследования выступил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин. 17 ноября стало известно, что он направил официальный запрос в Высшую квалификационную коллегию судей с просьбой дать согласие на возбуждение дела.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Криминал
  • Курская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar