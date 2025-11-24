IT-гения арестовали в Москве за госизмену, ему грозит пожизненное

Мещанский суд Москвы вынес решение об аресте 21-летнего бизнесмена в сфере IT Тимура Килина, который является подозреваемым в деле о государственной измене. Информация об избрании меры пресечения появилась в судебной картотеке столицы.

«Удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Килина Т. А. по ст. 275 УК РФ (госизмена)», — указано в тексте.

Детали уголовного дела против IT-гения не разглашаются, судебные слушания проходят по данной статье УК РФ в закрытом режиме. Известно, что Килину грозит пожизненный срок.

Ранее сообщалось, что в Мордовии силовики задержали сотрудника IT-компании, который самостоятельно через мессенджер вышел на связь с представителем Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины, после чего начал пересылать ему координаты критически важной инфраструктуры региона, получая за это вознаграждение.