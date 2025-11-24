Средний размер вклада россиян возрос до 425 тысяч рублей за 9 месяцев

Средний размер вклада физического лица в российских банках по состоянию на 1 октября 2025 года составил 425 тысяч рублей, что на 10% (или 39 тысяч рублей) больше, чем на начало года. Об этом сообщило Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в телеграм-канале.

«Средний размер вклада физического лица вырос до 425 тыс. рублей по состоянию на 1 октября 2025 года. С начала 2025 года прирост составил 10% (или 39 тыс. рублей)», — говорится в сообщении.

Общий объём застрахованных средств на вкладах превысил 80,3 трлн рублей, увеличившись за девять месяцев на 7,2%. Вклады населения выросли на 8% и достигли 60,8 трлн рублей, вклады индивидуальных предпринимателей — на 6,1%, до 2,7 трлн рублей. Особенно динамично росли средства на эскроу-счетах — плюс 14,6%, до 7 трлн рублей.

Быстрее всего увеличивалась доля вкладов в диапазоне от 3 до 10 млн рублей: их суммарный объём вырос на 21,3%, а число вкладчиков в этой категории — на 21,2%. Это свидетельствует о росте сбережений среди состоятельной части населения.

Несмотря на рост сбережений уже сейчас, аналитики советуют размещать средства на депозитных счетах в подходящий момент. По словам эксперта, самый выгодный месяц для открытия вкладов — декабрь, когда банки запускают акции с повышенными ставками и бонусами. Однако такие условия часто действуют лишь 1–2 месяца. Чтобы не упустить выгоду и сохранить доходность, она рекомендует стратегию «лестницы вкладов».