Пациент покончил с собой в раздевалке Боткинской больницы перед диализом

Пациент больницы им. Боткина на Пискарёвском проспекте в Петербурге покончил с собой в раздевалке непосредственно перед входом в отделение гемодиализа. Об этом сообщается в материале Mash на Мойке.

По словам очевидцев, мужчина находился на плановом лечении и регулярно приходил на процедуру очищения крови. В момент трагедии он уже переодевался, готовясь к очередному сеансу диализа.

Пресс-служба Боткинской больницы подтвердила факт трагедии и уточнила, что обстоятельства случившегося сейчас выясняются правоохранительными органами.

