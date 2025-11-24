Россия и США
Регион
24 ноября, 13:44

Пациент покончил с собой в раздевалке Боткинской больницы перед диализом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / TommyStockProject

Пациент больницы им. Боткина на Пискарёвском проспекте в Петербурге покончил с собой в раздевалке непосредственно перед входом в отделение гемодиализа. Об этом сообщается в материале Mash на Мойке.

По словам очевидцев, мужчина находился на плановом лечении и регулярно приходил на процедуру очищения крови. В момент трагедии он уже переодевался, готовясь к очередному сеансу диализа.

Пресс-служба Боткинской больницы подтвердила факт трагедии и уточнила, что обстоятельства случившегося сейчас выясняются правоохранительными органами.

Ранее Life.ru сообщал, что священник из Урюпинска Волгоградской области свёл счёты с жизнью. В ночь на 11 ноября 2025 года в собственном жилище было обнаружено тело 60-летнего мужчины. Церемония прощания и погребение состоялись на следующий день.

