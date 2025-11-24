Россия и США
24 ноября, 14:17

Цены на какао продолжают падать на фоне обильного урожая в Кот-д'Ивуаре

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Chiociolla

Мировые цены на какао продолжают снижаться на фоне информации о высоких объёмах поставок из Кот-д'Ивуара — крупнейшего производителя этой культуры. О динамике рынка сообщает агентство Bloomberg.

Наиболее активный фьючерсный контракт на какао-бобы в Нью-Йорке подешевел на 4,1%, достигнув отметки в $4 878 за тонну. Это минимальное значение стоимости с февраля прошлого года. Снижение цен происходит третью неделю подряд, когда поставки в экспортные порты Кот-д'Ивуара превышают 100 тысяч тонн.

Эксперт компании Expana Эндрю Мориарти подтвердил, что рынок в целом ожидал таких объёмов поставок. При этом аналитик прогнозирует некоторое снижение показателей в ближайшие недели с выходом на уровень прошлого года в первом квартале 2025 года.

Ранее Life.ru сообщал, что в мире сильно снизился интерес к шоколаду даже после нормализации цен на какао-бобы и активного использования альтернативного сырья для его изготовления. Производителям теперь даже приходится сокращать объёмы выпуска продукции.

