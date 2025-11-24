Глава ФНС Егоров предложил разрешить налоговый вычет за аренду жилья

Сбор данных с платформ по сдаче жилья может помочь выявлять нелегальных арендодателей и сократить уход от уплаты налогов. Об этом заявил глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров в интервью газете «Ведомости».

«Пока окончательное решение не удалось найти ни в одной стране мира. Но появились платформы по сдаче жилья, которые начали собирать данные. Хоть сам платёж не всегда идёт через них — это, по сути, доска объявлений, но, по крайней мере, уже есть информация о бизнес-активности, которую можно использовать», — сказал он.

Егоров отметил, что такой подход не решит проблему полностью. В качестве дополнительной меры он предложил ввести налоговые вычеты для арендаторов, что создаст напряжённость в отношениях между нанимателем и собственником: если арендодатель откажется выдавать легальные документы, арендатор не сможет получить вычет. Это, по мнению главы ФНС, даст жильцам рычаг давления и побудит часть арендодателей перейти в правовое поле.

В то же время он признал, что некоторые граждане, скорее всего, продолжат сдавать жильё без оформления. Частично проблему уже решает режим самозанятости: по словам Егорова, 4%-ный налог в этом статусе удобен и способствует легализации доходов.

По данным ФНС, число граждан, не декларирующих никаких доходов, сократилось с 5,8 млн в 2019 году до 1,3 млн в 2024-м — более чем в четыре раза. При этом количество официально трудоустроенных осталось почти неизменным — около 4,7–4,8 млн человек. Власти связывают этот прогресс с эффективной работой налога на профессиональный доход, который помог вывести из тени значительную часть самозанятых.