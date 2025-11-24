На подлёте к Москве сбили девятый за день беспилотник ВСУ

ВСУ продолжают попытки атаковать Москву с воздуха с помощью дронов, на подлёте к российской столице за день сбили уже девять БПЛА. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

«Отражена атака ещё одного беспилотника, летевшего на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в телеграм-канале несколько минут назад.

После полудня 24 ноября Собянин заявил, что средства ПВО уничтожили ещё 8 беспилотных средств, пытавшихся атаковать Москву. На этом фоне были введены временные ограничения в аэропортах Жуковский и Шереметьево.

