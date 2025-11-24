Для пассивного дохода со вклада как у Меладзе потребуется 75 млн рублей

Чтобы получать пассивный доход, сопоставимый с заработком музыкального продюсера Константина Меладзе, нужно разместить на банковском вкладе 75 миллионов рублей под 16% годовых. Об этом «Постньюс» сообщила экономист и член комитета по образованию и социальной политике при Торгово-промышленной палате России Инна Литвиненко.

«При этом важно понимать, что не каждый банк позволяет открывать вклады на такие суммы. Для таких клиентов организации иногда идут навстречу и предлагают более выгодные условия для вклада на длительный срок», — отметила эксперт.

Литвиненко также предположила, что Меладзе теоретически может получать доход от таких вложений даже находясь за пределами России. По её словам, это возможно благодаря сотрудничеству российских банков с зарубежными партнёрами, через которые бывший клиент может снимать проценты со своего счёта.

Ранее стало известно, что продюсер Константин Меладзе, покинувший Россию после начала СВО, продолжает стабильно зарабатывать на родине, в частности, за счёт банковских вкладов. По имеющимся данным, с 2022 года он уже получил свыше миллиона рублей только в виде процентов по депозитам, размещённым в российских банках.