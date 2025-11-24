Дочь Александра Малинина закатила вечеринку в Лондоне после разрыва с сыном миллионера

Дочь российского певца Александра Малинина Устинья устроила шикарный девичник в Лондоне, отменив свою свадьбу с сыном английского миллионера. Кадры вечеринки 25-летняя девушка запостила в соцсети. Устинья давно проживает в Британии, где закончила Королевский колледж музыки и теперь поёт в оперных постановках.

Устинья Малинина. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ustinya_malinina_official

Своё 25-летие дочь Малинина отметила в Лондоне. На фото она показала уже рождественский декор, угощения и снялась в платье с лебединым пухом. Поклонники гадают, насколько её улыбки на снимках естественны, ведь ещё недавно Устинья пережила разрыв помолвки. Причины расставания пары не назывались, но девушка удалила все совместные фото с экс-возлюбленным в соцсети и перестала носить кольцо.

К слову, Устинья и её брат родились в Мюнхене, где нынешняя жена Малинина Эмма заведует клиникой. Для Александра Малинина это был третий брак. От первого у него растёт сын Никита, а от второго брака — дочь Кира.

