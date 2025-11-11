Тимоти Шаламе бросил Кайли Дженнер после двух лет отношений

Франко-американский актёр Тимоти Шаламе решил расстаться с 28-летней моделью, телезвездой и бизнесвумен Кайли Дженнер, отношения с которой длились чуть более двух лет. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на окружение артиста.

28-летний артист якобы сам объявил невесте, что не видит с ней будущего. Однако знакомые Шаламе не уверены, что в истории можно поставит точку. По их словам, пара и раньше расставалась, но Дженнер всегда удавалось вернуть избранника, потому что она сильно влюблена и не готова отпускать свою любовь. Возможно, и на этот раз громкие слова о разрыве обернутся простой ссорой.

«Она от него без ума, так что это вполне может случиться снова. Он много снимается, и она чувствует, что должна за ним гнаться. Она выкладывается больше, чем он», — поделился инсайдер.

Напомним, Тимоти Шаламе и Кайли Дженнер начали встречаться два года назад. В сентябре 2023 года пару впервые заметили вместе на публике. На концерте Бейонсе они держались за руки, наслаждались выступлением и целовались. Летом 2025 года Шаламе спровоцировал слухи о расставании с невестой.