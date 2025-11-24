Не икона в прямом смысле: Священник рассказал, откуда взялся замироточивший образ Николая II

Такие чудесные знаки, как мироточащие иконы, часто дают ощущение, что молитвы верующих услышаны. Однако существует значительная разница между народным восприятием этого явления и её истинным содержанием. Об этом в беседе с Life.ru рассказал священник Вадим Бондаренко, комментируя мироточение иконы Николая II. Ранее Бондаренко служил в храме святых Девяти мучеников Кизических, где и произошло чудо.

Он подчеркнул, что существует значительная разница между народным восприятием мироточения и её истинным содержанием. В народном понимании, такие события воспринимаются как яркие знаки.

«Часто такое упрощённое отношение связано с желанием увидеть духовное возрождение страны — мол, нужно особо помолиться Николаю II, покаяться перед ним, почтить его память — и тогда всё наладится. В целом существует круг людей, которые особенно почитают эту икону, хоть и не открыто, а немного «подпольно». Вся эта ситуация и связанные с ней события, если они истинны и не являются фальсификацией, вполне укладываются в общецерковное почитание Николая II и его семьи», — отметил собеседник Life.ru.

Священник рассказал, что этот образ появился ещё до канонизации царской семьи, в начале 90-х, — и это простое типографское изображение, даже не икона в прямом смысле. Но ряд верующих уделяли ей особое внимание. На фоне упадка идеологии в позднесоветское время появилось много людей, которые, с одной стороны, были религиозно настроены, а с другой — воспринимали царскую семью не просто как жертв той сложной эпохи, а как искупителей, несущих особую миссию для будущего страны, отмечает Бондаренко.

«В некоторых случаях их отношение было скорее нездоровым. Официальная церковь такой позиции не придерживается. До канонизации почитание царской семьи распространялось широко, хотя и в не совсем здоровой форме:оно расходилось с официальной церковной традицией. Были разные центры притяжения, одним из которых была эта икона», — добавил священник.

По его словам, многие православные верующие видят в мироточащей иконе знак свыше: перед ней можно помолиться — и молитва будет услышана. Это позволяет синхронизировать внутренние чувства, тревоги и заботы: хоть как‑то обработать переживания, «отправить» их и почувствовать обратную связь, хотя бы минимальную.

«Ведь обычно молитва — это диалог без очевидного ответа. А такие чудесные знаки дают ощущение соединения, пусть и не в форме прямого ответа, но всё же свидетельства, что их призыв услышан», — заключил Бондаренко.

Напомним, ранее в России замироточила икона Николая II. Настоятель храма Девяти мучеников Кизических протоиерей Антоний Серов подтвердил появление мира на образе и заметил, что такие же знамения были перед войнами.