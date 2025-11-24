Подземные хранилища газа в ЕС начали стремительно пустеть ещё до прихода зимы

Европа уже сейчас бьёт рекорды по отбору газа из подземных хранилищ — и это при том, что настоящие холода ещё не наступили. Об этом сообщила компания «Газпром» в телеграм-канале со ссылкой на данные Gas Infrastructure Europe (GIE).

«По данным Gas Infrastructure Europe (GIE), 19, 20 и 21 ноября были зафиксированы максимальные для этих дней суточные отборы газа из европейских ПХГ за всю историю наблюдений», — говорится в посте.

Сезон откачки газа в Европе начался 13 октября, но хранилища тогда были заполнены лишь на 83%. Особенно тревожная ситуация в Германии и Нидерландах — лидерах по мощностям хранения: запасы составляли всего 76% и 72% соответственно. К 21 ноября общий уровень заполненности упал ниже 80% — это один из самых низких показателей за последние десять лет на такую дату.

«Впереди несколько месяцев зимней погоды. В случае сильных или длительных холодов недостаточные запасы газа в ПХГ могут поставить под угрозу надежное газоснабжение европейских потребителей», — предупредили в «Газпроме».

Несмотря на декларируемое стремление к энергетической независимости, Европа всё ещё нуждается в российском газе. Как заявил глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер, страна не сможет полностью отказаться от импорта до начала 2028 года из-за долгосрочных контрактов через компанию SEFE. Даже при расторжении договоров Германия всё равно должна была бы платить, а газ Россия могла бы перепродать — получив доход «дважды». Хотя ЕС вводит новые санкции и создаёт условия для выхода из контрактов по СПГ с «Ямал СПГ», полный разрыв поставок пока остаётся технически и юридически сложным.