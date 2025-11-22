В ФРГ признали необходимость покупать российский газ до 2028 года

Германия ещё несколько лет не сможет полностью отказаться от российского газа — об этом заявил глава Федерального сетевого агентства ФРГ Клаус Мюллер в интервью медиагруппе Funke. По его словам, страна вынуждена продолжать импорт через компанию SEFE, так как долгосрочные контракты будут действовать минимум до начала 2028 года.

«Европейская комиссия планирует, что пока действующие долгосрочные контракты по импорту российского газа истекут самое позднее в начале 2028 года. <...> Если бы SEFE расторгла эти договоренности, то ей все равно пришлось бы платить, и Россия смогла бы повторно продать этот газ», — пояснил глава регулятора. Таким образом, российская сторона «дважды» получила бы деньги.

При этом он отметил, что ЕС уже предпринимает шаги к остановке таких поставок, введя новые санкции против России. Минэкономики ФРГ ранее заявляло, что 19-й пакет ограничений и директива REPowerEU создают для SEFE возможность ссылаться на форс-мажор и выходить из сделки по СПГ с проекта «Ямал СПГ».

Ранее Life.ru сообщал, что Япония продолжит закупать газ из России через проект «Сахалин-2». В посольстве подчеркнули, что обеспечение регулярного поступления топлива остаётся приоритетом для энергетической безопасности страны. Кроме того отмечается, что решения японского правительства в отношении России формируются самостоятельно и ориентированы на национальные интересы.