Стала известна причина трагической смерти россиянина на Бали после месяца комы

Причиной смерти 32-летнего российского туриста на индонезийском острове Бали стал не укус змеи, а отравление суррогатным алкоголем. Об этом сообщает SHOT со ссылкой на медицинскую документацию госпиталя BIMC Nusa Dua.

Согласно отчёту врачей, россиянин попал в больницу 19 октября после употребления местной водки — арака. Оказалось, что отравила его не змея, а как раз то самое балийское пойло. После госпитализации турист впал в кому и был подключен к аппарату ИВЛ, где провёл месяц в критическом состоянии.

Его состояние признали слишком тяжёлым для перелёта. Как утверждают друзья погибшего, несколько попыток перевести Андрея в другую клинику блокировались врачами, опасавшимися осложнений при транспортировке. 21 ноября пациента всё же перевели в другую больницу, но на следующий день он скончался. На лечение было потрачено около 100 тысяч долларов, тело туриста кремируют на острове 25 ноября согласно его последней воле.

Ранее Life.ru рассказывал, что российский турист погиб на Бали после укуса ядовитой змеи. При этом первоначальный диагноз врачей указывал именно на отравление метанолом, из-за чего они решили, что в этой истории есть место некачественному алкоголю.