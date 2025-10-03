Количество жертв смертоносной самогонки в Ленобласти перевалило за 40
В Ленинградской области количество жертв от суррогатного алкоголя увеличилось до 41. За последние несколько дней умерли ещё восемь человек после употребления спирта с содержанием метанола. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.
Смертельные случаи связаны с употреблением метанольного спирта, который оказался опасным для здоровья. Следственные органы продолжают проверку, устанавливают происхождение суррогата и места его продажи.
Напомним, что суррогатный алкоголь, ставший причиной смертей в Ленобласти, изготавливала 60-летняя педагог-дефектолог. Около десяти лет она поставляла спирт 78-летнему пенсионеру, который распространял его среди жителей деревни Гостицы. Сын задержанной настаивает на её невиновности.
