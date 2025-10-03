Валдайский форум
Владимир Путин
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 октября, 07:53

Количество жертв смертоносной самогонки в Ленобласти перевалило за 40

Baza: Число погибших от суррогатного алкоголя в Ленобласти выросло до 41

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dzmitryieu Dzmitry

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dzmitryieu Dzmitry

В Ленинградской области количество жертв от суррогатного алкоголя увеличилось до 41. За последние несколько дней умерли ещё восемь человек после употребления спирта с содержанием метанола. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

Смертельные случаи связаны с употреблением метанольного спирта, который оказался опасным для здоровья. Следственные органы продолжают проверку, устанавливают происхождение суррогата и места его продажи.

Нарколог объяснил, что движет людьми, которые травятся самогоном, морилкой и стеклоочистителем
Нарколог объяснил, что движет людьми, которые травятся самогоном, морилкой и стеклоочистителем

Напомним, что суррогатный алкоголь, ставший причиной смертей в Ленобласти, изготавливала 60-летняя педагог-дефектолог. Около десяти лет она поставляла спирт 78-летнему пенсионеру, который распространял его среди жителей деревни Гостицы. Сын задержанной настаивает на её невиновности.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • Происшествия
  • Ленинградская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar