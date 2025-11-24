Продавщица 5 часов держала в заложниках сотрудников Роспотребнадзора в Оренбурге

В Оренбурге следователи СК России задержали продавщицу магазина по обвинению в незаконном лишении свободы сотрудников Роспотребнадзора. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

Задержание продавщицы и доставка в отделение. Видео © Telegram / СУ СК России по Оренбургской области

По данным следствия, 19 ноября 2025 года женщина, находясь в торговом помещении на улице Комсомольской, принадлежащем её супругу, закрыла снаружи входную дверь на ключ, чтобы воспрепятствовать контрольной проверке. В результате четверо сотрудников Роспотребнадзора оказались заперты внутри и провели там более пяти часов.

Преступление было пресечено силами ОМОНа Росгвардии и сотрудников СК. Женщине предъявили обвинение по пункту «ж» части 2 статьи 127 УК РФ (незаконное лишение свободы, совершённое в отношении двух или более лиц). Предусмотренное законодательством наказание за такое преступление — до пяти лет общественных работ или тюрьмы. По ходатайству следователя суд избрал ей меру пресечения — подробности не уточняются.

Наверное, можно сказать, что сотрудникам Роспотребнадзора ещё повезло, ведь им мог попасться куда более свирепый противник. Ранее Life.ru рассказывал, как в Калининграде продавщица проявила героизм, отразив нападение вооружённого грабителя: она сорвала с него маску, отбила кассу и погнала вора, ещё и накричав на него. Злоумышленник успел украсть только четыре пачки сигарет и был задержан по горячим следам. Ему предъявили обвинение по статье о разбое.