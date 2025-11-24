В Подмосковье на кладбище обнаружили подожжённые цинковые гробы

В социальных сетях подмосковного Павловского Посада активно обсуждают обнаружение четырёх пустых обгоревших цинковых гробов на кладбище в деревне Саурово, сообщает интернет-издание Regions.ru. Местные жители выразили возмущение и тревогу, описывая находку как шокирующее зрелище.

«Это ужасно! Четыре гроба, и видно, что их кто-то пытался сжечь. Что там могло быть? И почему так произошло?» — шокирована местная жительница Анна Кудякова.

Администрация городского округа на запрос журналистов сообщила об обнаружении на окраине кладбища «металлических ящиков» вместе с остатками продуктов питания, пустыми бутылками и другими следами пребывания неустановленных лиц. Сотрудники организации «Благоустройство» уже провели уборку и вывоз отходов.

Ранее в Новосибирской области трое детей младшего школьного возраста повредили свыше 80 надгробий на кладбище в селе Заливино Кыштовского района. На опубликованных фотографиях видно, что надгробия сброшены с постаментов, некоторые разбиты, а пластиковые цветы и урны разбросаны по территории.