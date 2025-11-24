Россиян предупредили о рисках покупки квартиры под реновацию

Покупка квартиры в хрущёвке под реновацию имеет сразу три ключевых минуса. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко. Во‑первых, жить в «убитой» квартире нужно будет несколько лет — сроки расселения часто неизвестны и регулярно переносятся. Ремонт делать смысла мало, так как его стоимость никто не компенсирует, а дома зачастую в аварийном состоянии.

Во-вторых, выбирать этаж, вид из окна, расположение квартиры и иногда даже район покупателю не дают — придётся «брать, что дают». В-третьих, после сделки с новой квартирой возникает обязанность платить налог на доходы (НДФЛ), если старая была в собственности менее трёх лет, что часто съедает выгоду от перепродажи, пояснил парламентарий в беседе с «Газетой.ru».

Аксененко отметил, что плюс такой покупки в том, что площадь новой квартиры чаще всего больше, чем в старом жилье, особенно за счёт увеличенных кухонь, прихожих и санузлов. Это преимущество особенно важно для тех, кто покупает для собственного проживания, а не с целью перепродажи.

А ранее Life.ru писал, что в России предложили передавать пустующие квартиры государству. Речь идёт о жилье, где собственники годами не платят налоги и коммунальные услуги, а квартиры приходят в упадок и создают угрозу соседям, уточнили в Госдуме.