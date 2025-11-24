Ушаков рассказал о планах Путина на декабрь
Ушаков: Декабрь у Путина будет насыщенным по внешнеполитическим контактам
Обложка © Life.ru
Декабрьский график президента России Владимира Путина будет очень насыщенным внешнеполитическими контактами, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. По его словам, одним из ключевых мероприятий станет визит российского лидера в Индию.
«Хотел бы вас проинформировать: декабрь будет, в общем-то, насыщенным с точки зрения внешнеполитических контактов нашего президента», — рассказал он.
Ранее Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом в Кремле, где обсуждались вопросы комплексного развития Арктической зоны. Особое внимание было уделено модернизации Трансарктического транспортного коридора и инфраструктуры Северного морского пути как ключевого элемента региональной логистики.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.