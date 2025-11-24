Ушаков рассказал о планах Путина на декабрь

Декабрьский график президента России Владимира Путина будет очень насыщенным внешнеполитическими контактами, сообщил помощник главы государства Юрий Ушаков. По его словам, одним из ключевых мероприятий станет визит российского лидера в Индию.

«Хотел бы вас проинформировать: декабрь будет, в общем-то, насыщенным с точки зрения внешнеполитических контактов нашего президента», — рассказал он.

Ранее Владимир Путин провёл рабочую встречу с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом в Кремле, где обсуждались вопросы комплексного развития Арктической зоны. Особое внимание было уделено модернизации Трансарктического транспортного коридора и инфраструктуры Северного морского пути как ключевого элемента региональной логистики.