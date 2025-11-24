Российско-арабский саммит состоится в первой половине 2026 года

Российско-арабский саммит не состоится до конца текущего года из-за напряжённой ситуации на Ближнем Востоке, мероприятие будет перенесено на первую половину 2026 года. Об этом сообщил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Вряд ли нам удастся провести этот саммит до конца года. Очевидно, я бы сказал на 100%, этот саммит будет переведён на первую половину следующего года. <...> Об этом начаты практические контакты с представителями арабских стран», — отметил он.

Напомним, президент России Владимир Путин и премьер Ирака Мухаммед ас-Судани совместно приняли решение о переносе российско-арабского саммита. Мероприятие изначально должно было пройти в Москве 15 октября.