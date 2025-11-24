Россия и США
24 ноября, 14:57

Российско-арабский саммит состоится в первой половине 2026 года

Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Российско-арабский саммит не состоится до конца текущего года из-за напряжённой ситуации на Ближнем Востоке, мероприятие будет перенесено на первую половину 2026 года. Об этом сообщил на брифинге помощник президента РФ Юрий Ушаков.

«Вряд ли нам удастся провести этот саммит до конца года. Очевидно, я бы сказал на 100%, этот саммит будет переведён на первую половину следующего года. <...> Об этом начаты практические контакты с представителями арабских стран», — отметил он.

Росконгресс и ШОС подписали меморандум о совместном развитии выставочной индустрии

Напомним, президент России Владимир Путин и премьер Ирака Мухаммед ас-Судани совместно приняли решение о переносе российско-арабского саммита. Мероприятие изначально должно было пройти в Москве 15 октября.

