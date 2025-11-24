Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 ноября, 15:04

Путин соберёт лидеров СНГ на предновогоднюю встречу в Петербурге 21-22 декабря

Обложка © РИА Новости / Константин Завражин

Обложка © РИА Новости / Константин Завражин

Помощник президента России Юрий Ушаков на брифинге назвал даты традиционного предновогоднего неформального саммита лидеров СНГ в Санкт-Петербурге. В этом году российский лидер Владимир Путин соберёт коллег в Северной столице 21–22 декабря.

«21-22 декабря в Санкт-Петербурге пройдёт традиционная неформальная встреча лидеров СНГ — предновогодняя. И, помимо этой неформальной встречи, будет проведено заседание Высшего евразийского экономического совета», — анонсировал дипломат.

Ушаков добавил, что данное заседание было запланировано заранее.

Путин анонсировал своё участие в саммите ОДКБ в Бишкеке
Путин анонсировал своё участие в саммите ОДКБ в Бишкеке

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин посетит Индию 5 декабря. В ходе визита ожидается подписание «солидного пакета» договорённостей, ориентированных в основном на экономику и торговлю. Кремль обещал позднее объявить о всех запланированных к подписанию документах.

Всё самое важное и актуальное в одном месте — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Юрий Ушаков
  • Политика России
  • Политика
  • Санкт-Петербург
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar