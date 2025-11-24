Онколог объяснил, почему отработка в глубинке погубит выпускников медвузов

Молодые врачи, окончившие российские медвузы, погубят свой талант, если отправятся работать в провинцию согласно новому закону о целевом обучении. Таким мнением поделился с «Постньюс» онколог Евгений Черёмушкин. По его словам, вместо этого следует привозить региональных медиков в большие города для повышения квалификации.

«Главная цель закона, на мой взгляд, закрыть дыры там, где сейчас нет вообще никакой медицины. И вместо того, чтобы развить транспортную доступность к хорошим медцентрам, перспективных врачей отправляют губить свой талант», — сказал Черёмушкин.