Онколог объяснил, почему отработка в глубинке погубит выпускников медвузов
Обложка © ТАСС / Данил Айкин
Молодые врачи, окончившие российские медвузы, погубят свой талант, если отправятся работать в провинцию согласно новому закону о целевом обучении. Таким мнением поделился с «Постньюс» онколог Евгений Черёмушкин. По его словам, вместо этого следует привозить региональных медиков в большие города для повышения квалификации.
«Главная цель закона, на мой взгляд, закрыть дыры там, где сейчас нет вообще никакой медицины. И вместо того, чтобы развить транспортную доступность к хорошим медцентрам, перспективных врачей отправляют губить свой талант», — сказал Черёмушкин.
Напомним, все бюджетные места в российских вузах на медицинских и фармацевтических специальностях планируется перевести в категорию целевых. По данным Минздрава, для нарушителей условий соглашения предусмотрены серьёзные финансовые санкции. Как поясняется, выпускники будут обязаны отработать в медорганизациях, работающих по ОМС, в одном из регионов РФ. Максимальный срок в три года работы под руководством врача-наставника коснётся лишь ряда медицинских профессий, в частности речь идёт о сфере хирургии, онкологии и неонатологии. Если будущий врач выберет для работы сельскую местность, новые регионы или отдалённые районы, то срок будет установлен совсем небольшой, но как минимум один год.
