В Госдуме объяснили, как закон об отработках скажется на количестве абитуриентов медвузов

Введение обязательного целевого обучения и трёхлетней отработки для выпускников медицинских учебных заведений может снизить количество абитуриентов в медвузах, полагает заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Однако, по его оценке, полностью вакантные места не появятся.

«Я думаю, что процент желающих поступить в медвузы снизится, но, учитывая большой конкурс, пустыми места не останутся. Потому что сейчас 8-10 человек на одно студенческое место, а будет 6-8 человек», — подчеркнул парламентарий.

В эфире радио Sputnik он указал на ряд недочётов законопроекта, отметив, что инициаторы предлагали закрепить прямые обязательства по предоставлению жилья, подъёмных выплат и минимальной заработной платы. В итоге эти вопросы были оставлены на усмотрение регионов, которые не всегда располагают необходимым финансированием.

Депутат ГД РФ также раскритиковал размер штрафных санкций для целевиков, составляющий тройную стоимость обучения, подчеркнув, что подобная мера ответственности не применяется к другим профессиям. Кроме того, он выразил сомнение в целесообразности распространения требования о наставничестве на студентов, самостоятельно оплачивавших своё образование.