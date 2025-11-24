Россия и США
24 ноября, 16:06

Премьер Финляндии решил созвать саммит семи стран Восточного фланга ЕС

Обложка © ТАСС / АР

Финляндия проведёт первый саммит Восточного фланга ЕС 16 декабря. Премьер-министр Петтери Орпо пригласил глав государств и правительств семи стран Евросоюза для обсуждения безопасности и обороны на восточной границе. Об этом сообщил офис премьер-министра.

«Мы, как соседи России, сталкиваемся с общими проблемами безопасности. В последнее время гибридные операции, кибератаки и нарушения воздушного пространства ускорились. Оборона Европы должна быть дополнительно усилена на границе с Россией», — сказал Орпо.

Встреча в Хельсинки соберёт премьер-министров Ульфа Кристерссона (Швеция), Кристена Михала (Эстония), Эвика Силиня (Латвия), Дональда Туска (Польша) и Розена Желязкова (Болгария), а также президентов Никушора Дана (Румыния) и Гитанаса Науседа (Литва).

Ранее стало известно, что на севере Финляндии стартовали артиллерийские учения Northern Strike 225 с участием более 2 тысяч военнослужащих и 500 единиц техники. Манёвры, проходящие всего в 100 километрах от российской границы, призваны отработать действия артиллерии в условиях «сложной» зимы. К финским подразделениям также присоединились военные из Польши.

