Из-за эпидемии ожирения в Британии гробы больше не вмещаются в печи для кремации

В Великобритании похоронные бюро столкнулись с проблемой: гробы всё чаще не помещаются в стандартные кремационные печи из-за веса умерших. Об этом сообщает The Telegraph.

«Похоронные бюро предупредили, что гробы теперь слишком велики для кремации, что является признаком растущей эпидемии ожирения в Великобритании. Главы похоронных бюро заявили, что помимо заказа более широких гробов и привлечения дополнительных носильщиков, они также используют печи большего размера для кремации», — говорится в материале.

Президент Национальной ассоциации директоров похоронных бюро Тим Первес отметил, что за последние 25 лет значительно увеличился средний размер тела умерших. По его словам, если ранее стандартный гроб был шириной 18 дюймов, то сейчас чаще используют 20-дюймовые модели, а в отдельных случаях — 24 дюйма и даже больше.

