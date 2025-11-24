Японец выиграл в лотерею почти $4 млн, но скрыл от жены и поплатился

В Японии 66-летний пенсионер выиграл в лотерею 3,8 миллиона долларов, но вместо радости получил лишь тоску и одиночество, так как о выигрыше он не сообщил своей жене, считая её скупой и чрезмерно экономной. Забавную историю приводит South China Morning Post.

Пара проживает в Токио. Денег в семье постоянно не хватало, учитывая необходимость платить за обучение детей и тратиться на текущие нужды. Мужчина частенько покупал лотерейные билеты. Однажды он узнал о выигрыше. Жене мужчина отдал лишь 32 тысячи долларов, утаив информацию о всей сумме. Средства пустили на ремонт дома.

На остальные деньги японец купил роскошную машину и начал путешествовать в одиночку. Автомобиль он держал на городской парковке, а домой приходил с работы в старой одежде, специально переодеваясь, чтобы супруга не узнала об обмане. О выигрыше мужчина не рассказал даже друзьям и коллегам. Но со временем ему стало морально тяжело. Он понял, что упустил массу времени, променяв любовь семьи на одиночество.

«Если бы эти деньги были заработаны моим трудом, я бы гордился. Но лёгкие деньги вызывают неприятные воспоминания и потрясли мою жизнь», — рассказал он журналистам. Остатки средств он отнёс в банк, указав бенефициарами членов своей семьи.

Ранее сообщалось, что в России сразу 14 счастливчиков сорвали джекпот в лотерее, выиграв по 1 млн рублей. География удачи оказалась широкой: счастливые билеты, принёсшие выигрыш, были куплены как в разных уголках страны, например, в Москве, на Камчатке, в Краснодарском и Пермском краях, так и онлайн.