Новая Зеландия включила диких кошек в программу по уничтожению хищников

Власти Новой Зеландии включили диких кошек в государственную программу «Без хищников — 2050» с целью их полного уничтожения к указанному сроку. Об этом сообщил министр охраны природы Тама Потака, уточнив, что эти животные теперь считаются одним из приоритетных инвазивных видов наравне с другими завезёнными хищниками.

Инициатива направлена на защиту уникальной местной фауны, которая на протяжении миллионов лет развивалась без угрозы со стороны млекопитающих-хищников и, как следствие, утратила способность к защите от них. По данным The Guardian, дикие кошки стали первым новым видом, добавленным в список целевых хищников с момента запуска программы в 2016 году; ранее в нём уже фигурировали крысы, горностаи, хорьки, ласки и опоссумы.

Ежегодно дикие кошки уничтожают свыше 1,12 миллиона местных птиц, а их общая численность в стране превышает 2,5 миллиона особей. Эти данные, по мнению властей, подтверждают необходимость радикальных мер для сохранения биоразнообразия и предотвращения дальнейшего вымирания эндемичных видов.

