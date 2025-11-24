Полиция задержала 95 болельщиков, бесчинствовавших после дерби «Спартак» — ЦСКА

Московские полицейские привлекли к ответственности десятки болельщиков, нарушивших порядок во время дерби между «Спартаком» и ЦСКА на стадионе «Лукойл Арена». Всего за административные правонарушения задержали 95 человек — 17 непосредственно на трибунах и ещё 78 на прилегающей территории, сообщила официальный спикер МВД России Ирина Волк.

Среди задержанных — трое участников драки, которую удалось раскрыть благодаря системе идентификации болельщиков. Один из фанатов ЦСКА, спровоцировавший конфликт, приговорён судом к 5 суткам ареста и трёхлетнему запрету на посещение спортивных мероприятий.

Двое болельщиков «Спартака» также привлечены к ответственности по части 3 статьи 20.31 КоАП РФ. Гражданин сопредельного государства проведёт 5 суток под арестом, а затем его выдворят из России. Материалы на второго — несовершеннолетнего — передадут в комиссию по делам несовершеннолетних.

После драки на матче «Спартак» — ЦСКА в ноябре 2024 года правоохранители усилили контроль за фанатами с помощью биометрической системы распознавания лиц — с её помощью удалось быстро установить личности участников массовой потасовки, аналогичной инциденту на «Открытие Арене» в 2022 году, когда после матча были задержаны более 120 человек.

Инцидент произошёл после победы «Спартака» над ЦСКА со счётом 1:0 в 16-м туре РПЛ, когда у «Лукойл Арены» красно-белые фанаты избили болельщика в шарфе армейского клуба. Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо тогда призвал наказать всех нападавших.