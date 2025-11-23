Фанаты «Спартака», избившие болельщика ЦСКА, оскорбляли женщин с детьми на трибунах

Правоохранительные органы начали официальную проверку по факту нападения на фаната ЦСКА во время матча со «Спартаком». Об этом сообщает Sport Baza.

Инцидент с избиением стал не единственным проявлением агрессии в адрес поклонников «армейцев». По словам болельщиков, с откровенной неприязнью они столкнулись даже на центральных трибунах, где, несмотря на присутствие детей, в их адрес сыпались оскорбления. Одна из пострадавших девушек заявила, что давно не слышала в свой адрес столько нецензурной брани.

«Несмотря на то, что многие были с детьми и женщинами, они демонстративно решили начать оскорблять нас — двух девушек, которые скромно поддерживали свою команду, не допуская хамства в их адрес. Столько нецензурной брани в свой адрес я давно не слышала, а рядом сидящий мужчина вообще в самом начале предъявил, мол, нечего нам сидеть на центральной трибуне с ними», — рассказала болельщица.