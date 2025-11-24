Россия и США
24 ноября, 17:44

В Липецкой области объявили угрозу воздушной атаки

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / isoprotonic

В Липецкой области введён режим повышенной опасности из-за угрозы воздушной атаки. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону.

«Объявлен жёлтый уровень — «Воздушная опасность» — по Липецкой области», говорится в официальном сообщении ведомства.

Пассажиры без еды и воды провели 5 часов в самолёте в Шереметьево из-за атаки БПЛА

Сегодня в селе Репяховка Белгородской области FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. Погибла местная жительница, получившая множественные осколочные ранения. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавшую не смогли спасти в больнице, и выразил соболезнования семье.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

