В Липецкой области объявили угрозу воздушной атаки

В Липецкой области введён режим повышенной опасности из-за угрозы воздушной атаки. Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС по региону.

«Объявлен жёлтый уровень — «Воздушная опасность» — по Липецкой области», — говорится в официальном сообщении ведомства.

Сегодня в селе Репяховка Белгородской области FPV-дрон атаковал легковой автомобиль. Погибла местная жительница, получившая множественные осколочные ранения. Губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что пострадавшую не смогли спасти в больнице, и выразил соболезнования семье.