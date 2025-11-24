Завершилось народное голосование премии «Россия – страна возможностей»

Народное голосование премии Президентской платформы «Россия — страна возможностей» завершилось: почти 120 тысяч россиян поддержали 100 финалистов, отобранных из более чем 58 тысяч заявок по 10 номинациям. Голосование проходило с 17 по 23 ноября через мини-приложение в мессенджере MAX, а его результаты войдут в итоговый рейтинг наравне с оценкой экспертов.

«Когда профессиональная экспертиза соединяется с оценкой людей, которые видят результат работы «в поле», возникает особая прозрачность и доверие к итогам рейтинга. Так мы получаем объективную картину, в которой важны и профессиональный взгляд, и человеческое признание. Одни проекты поражают инновационностью, другие — способностью объединять людей и менять целые территории. И только живое взаимодействие профессионалов и общества позволяет увидеть полную картину — не сухие показатели, а человеческие истории, стремление созидать и помогать. Премия — это место, где встречаются смысл, энергия и реальные изменения, которые создают будущее нашей страны», — отметил Алексей Гореславский, генеральный директор АНО «Институт развития интернета» и эксперт премии.

Все финалисты соберутся 1–3 декабря на форуме «Дело в людях» в Мастерской управления «Сенеж», где пройдут лекции, мастер-классы и сетевые сессии. Торжественная церемония награждения состоится 2 декабря. Победителей определят по совокупности народного и экспертного голосования, а также будут вручены спецноминации от партнёров — включая «Выбор Дзена», «Страну меняют люди» от АСИ и «Время звучать с РМГ». Лауреаты получат медиаподдержку, образовательные стипендии и возможности для масштабирования своих проектов.

Премия «Россия — страна возможностей» проводится с 2019 года и за это время объединила десятки тысяч инициативных граждан из всех регионов страны, включая Донбасс и Новороссию; финалист номинации «Добрые дела» Альберт Сарбалаев отметил, что именно такие проекты «создают возможности для роста и помогают людям находить себя».

Ранее в Москве завершился очный этап другой всероссийской инициативы — премии «Больше, чем путешествие», проводимой Росмолодёжью. 72 финалиста из 89 регионов представили свои проекты экспертному совету на площадке Центра событий РБК. Победителей там тоже определят по итогам совместной оценки — экспертов и народного голосования, которое стартует после защиты. Среди номинаций — «Больше, чем тур», «Больше, чем поход» и «Больше, чем медиа».