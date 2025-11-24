Депортированных из США украинцев по возвращению на родину передают в ТЦК

Украинцев, депортируемых из США, сразу по прилёте на Украину передают в территориальные центры комплектования и соцподдержки (ТЦК). Об этом в соцсетях сообщила украинка, чей муж находится в иммиграционной тюрьме ICE в ожидании высылки.

По её словам, информация о такой практике распространяется в чатах соотечественников, уже прошедших через депортацию. Многие из них, как и её супруг, долгое время легально работали в США и платили налоги, а не получали господдержку.

Женщина также отметила, что депортируемым не дают возможности самостоятельно покинуть страну — собрать вещи, выбрать другую страну для переезда или оформить документы. Их отправляют прямым рейсом в Украину, где сразу передают в ТЦК.

Ранее американские СМИ со ссылкой на одного из советников Владимира Зеленского написали, что Украина с готовностью примет любое количество своих граждан, которых депортируют Штаты. Собеседник издания зловеще добавил, что Киев «найдёт применение» высланным из США украинцам.