24 ноября, 18:17

Прощание с Лилией Юдиной пройдёт в храме Воскресения Словущего 27 ноября

Архивное фото, 1999 г.Обложка © Валентина Кузьмина (ИТАР-ТАСС)

Прощание с народной артисткой РСФСР, актрисой Малого театра Лилией Юдиной состоится 27 ноября, в четверг. Как сообщили в Малом театре, церемония пройдёт в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке.

«По желанию родственников прощание с народной артисткой России Лилией Витальевной Юдиной состоится 27 ноября (в четверг) в 14:00 в храме Воскресения Словущего на Успенском вражке», — говорится в сообщении

Лилия Юдина скончалась 23 ноября на 97-м году жизни. В Малом театре, где она служила более семи десятилетий, её назвали одной из ярчайших звёзд отечественной сцены. За свою карьеру Юдина сыграла 50 ролей, среди которых Элиза Дулиттл в «Пигмалионе», Софья и Наталья Дмитриевна в «Горе от ума», леди Уиндермиер, Жульетта в «Путешественнике без багажа», Юлия Филипповна в «Дачниках» и знаменитая Снежная королева.

