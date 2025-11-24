Украина продолжает совершать атаки с помощью БПЛА с токсинами

Заместитель министра промышленности и торговли России Кирилл Лысогорский заявил, что Украина продолжает использовать беспилотники, снаряжённые токсичными веществами. Об этом он сказал во время выступления на 30-й конференции государств — участников Организации по запрещению химического оружия.

«Украина продолжает осуществлять террористические акты с использованием БПЛА в снаряжении отравляющими веществами, токсичными химикатами не только против российских военнослужащих, но и против гражданского населения», — сказал он.

Тем временем российские средства ПВО отчитались о массовом перехвате украинских беспилотников. С 14:00 до 20:00 дежурные расчёты сбили 40 БПЛА над пятью регионами страны. Больше всего дронов — 14 — перехватили в Московском регионе, включая восемь, которые летели в сторону столицы. Ещё 10 беспилотников уничтожили над Республикой Крым, 9 — над акваторией Чёрного моря, по три — над Брянской и Калужской областями, один — над Курской областью.