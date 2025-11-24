Петербуржца оштрафовали за трусы с козлом и пентаграммой

9 октября 2025 года в подвальном помещении торговой зоны «Зона принта» на проспекте Большевиков Часовенский реализовывал товары с изображением козла в перевёрнутой пентаграмме — международного символа сатанистов. Среди изъятых предметов оказались футболка с Бафометом, кошельки, зажим для денег, женские трусы фиолетового цвета, обложка для паспорта, деревянные шкатулки-гробы, подставка для телефона и даже металлическая фляга.

Первый в стране административный прецедент по запрету сатанистской* символики был зафиксирован в Кургане в июле 2025 года — вскоре после того, как Верховный суд РФ признал движение сатанизма* экстремистским. Там местного жителя оштрафовали на 1 000 рублей за пост во «ВКонтакте» с изображением козла в пентаграмме. Полиция региона тогда предупредила: ответственность грозит не только за публикации, но и за ношение одежды или аксессуаров с перевёрнутой пентаграммой, крестом Левиафана, числом 666 и другими запрещёнными символами.