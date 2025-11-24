Россия и США
24 ноября, 18:33

На Кубани суд обратил в доход государства коммерческий порт в Туапсе

Обложка © freepik

Арбитражный суд Краснодарского края удовлетворил иск Генпрокуратуры и принял решение обратить в доход государства активы ООО «Туапсинский морской коммерческий порт» (ТМКП), ООО «Предприятие Туапсинский морской коммерческий порт», а также ряд связанных активов, фигурирующих в деле Новрузова Шахлара Новруз оглы. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Признать недействительной и ничтожной сделку договор купли-продажи… между Басиным О.Е. и Новрузовым Шахларом Новруз оглы в отношении 100% долей в уставном капитале общества «ТМКП». Признать недействительной и ничтожной сделку — договор подписки на акцию между Новрузовым Шахларом Новруз оглы и компании «Вониксель Лимитед»… Применить последствия недействительности ничтожной сделки и взыскать в доход РФ 100% долей в уставном капитале ООО «ТМКП», — говорится в сообщении.

Аналогичное решение принято и в отношении ООО «Предприятие ТМКП». Суд установил недействительность цепочки сделок между Басиным, Новрузовым и Слесаревой, после чего постановил взыскать в доход государства 100% долей компании.

Ранее суд Махачкалы изъял активы семьи бывшего депутата Магомеда Гаджиева* на сумму свыше 2 млрд рублей. Под изъятие попали доли в уставном капитале подконтрольного им ООО, денежные средства, 52 объекта недвижимости, 18 участков земли, а также коммерческие помещения.

* Физлицо, признанное Минюстом РФ иноагентом.

