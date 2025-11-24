Задержанный в Петербурге бизнесмен из Латвии умоляет Россию предоставить ему убежище

Учредитель логистической компании Overseas Baltic Александр Гордеев, задержанный в Санкт-Петербурге в октябре по запросу Интерпола, обратился в Генеральную прокуратуру России с просьбой о предоставлении убежища. Об этом сообщила его адвокат Дарья Руденко агентству ТАСС.

Гордеев — лицо без гражданства: он не является гражданином Литвы, а по латвийскому законодательству относится к категории «неграждан». По словам защитника, уголовное преследование в Литве носит не правовой, а рейдерский характер и направлено на принуждение бизнесмена к подписанию невыгодного мирового соглашения в коммерческом споре.

«Гордеев не имеет гражданско-правовой связи с Литвой, свой бизнес на территории этой страны он легально вёл как негражданин Латвии… Мой доверитель полагает, что его уголовное преследование в Литве является незаконным и имеет целью оказать на него давление, чтобы принудить к подписанию экономически невыгодного мирового соглашения в рамках коммерческого спора в иной юрисдикции», — рассказала агентству юрист.

По её словам, речь идёт о рейдерском захвате, инициированном гражданином Швеции, который, по данным защиты, вступил в коррупционный сговор с литовскими правоохранителями. Дополнительные риски для Гордеева, по версии адвоката, связаны с его публичной поддержкой российских военнослужащих в зоне СВО.

Адвокат также подчеркнула, что срок давности по инкриминируемому деянию истёк, а с января 2025 года прекратил действие российско-литовский договор о правовой помощи, что, по её мнению, делает выдачу невозможной.

Бизнесмен родом из Ростовской области, его сын родился в Ленинграде. В 2020 году он переехал в Россию и получил пятилетний вид на жительство, но не успел его продлить из-за бюрократических проволочек. Именно при оформлении разрешения на временное проживание в петербургском МВД он и был задержан. Сейчас он находится в СИЗО. Гордеев был объявлен в международный розыск за хищение более €1 млн из компании, где с 2014 по 2019 год занимал должность директора и акционера. По версии литовских властей, деньги были выведены с корпоративного счёта без законных оснований во время банкротства фирмы.