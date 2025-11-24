Россия и США
24 ноября, 18:53

Суд в Москве признал банкротом бывшую жену Баскова Светлану Шпигель

Обложка © Анна Салынская/ИТАР-ТАСС

Арбитражный суд Москвы признал банкротом Светлану Шпигель — бывшую супругу артиста Николая Баскова — и ввёл процедуру реализации её имущества. Об этом говорится в материалах дела, с которыми ознакомилось РИА «Новости».

Первая стадия банкротства — реструктуризация долгов — была открыта ещё в марте по заявлению конкурсного управляющего фармацевтической корпорации «Биотэк», принадлежащей её отцу Борису Шпигелю. Тогда суд включил в реестр требований долг Светланы Шпигель перед АО «Биотэк» — около 67 миллионов рублей. Новых требований от кредиторов больше не поступало.

20 августа финансовый управляющий Анатолий Пичейкин направил в суд ходатайство о признании Шпигель банкротом и переходе к следующей стадии — продаже её имущества. Суд это ходатайство удовлетворил.

Как напоминал Life.ru, в 2024 году Измайловский суд Москвы приговорил Бориса Шпигеля к 11 годам колонии за дачу взяток бывшему губернатору Пензенской области Ивану Белозерцеву. Позже его освободили от дальнейшего отбывания наказания по состоянию здоровья, но обязали выплатить штраф в 450 миллионов рублей. В марте 2025 года суд начал процедуру банкротства бывшей жены баскового.

    avatar