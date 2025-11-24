Россия и США
24 ноября, 18:56

91-летняя Брижит Бардо снова попала в больницу

Обложка © AP/TASS

Французская актриса и культовая звезда мирового кино Брижит Бардо была госпитализирована в городе Тулон на юге Франции. Об этом пишет газета Var-Matin со ссылкой на источник.

По данным издания, 91-летнюю Бардо доставили в больницу «Сен-Жан» около десяти дней назад, и всё это время она продолжает находиться под наблюдением врачей. Подробности её состояния пока не раскрываются.

Ранее французские издания сообщали, что Брижит Бардо оказалась в больнице из-за серьёзного заболевания. По информации Nice-Matin, актрисе провели хирургическое вмешательство. После операции 91-летняя кинозвезда находилась под постоянным наблюдением медиков, а её состояние врачи оценивали как стабильное.

