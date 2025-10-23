Брижит Бардо рассказала о своём самочувствии после возвращения из больницы
Брижит Бардо. Обложка © X / Brigitte Bardot
Легендарная французская актриса Брижит Бардо, вернувшись домой после недавней госпитализации, заявила о своём хорошем самочувствии. Актриса опровергла появившиеся в сети ложные сообщения о её смерти. Соответствующее заявление было опубликовано на её странице в соцсети X.
«Не знаю, что за идиот распустил этим вечером фейковые новости о моей кончине, но знайте, что я чувствую себя хорошо и не собираюсь уходить», — говорится в сообщении.
Какие именно недостоверные сообщения имелись в виду, в публикации не уточняется. Заявление Бардо последовало после сообщений прессы о её госпитализации из-за проблем со здоровьем.
Ранее сообщалось, что известная французская киноактриса Брижит Бардо попала в больницу во Франции в связи с серьёзным заболеванием. По данным Nice-Matin, знаменитость пережила хирургическое вмешательство. После операции 91-летняя актриса находилась под наблюдением врачей, её состояние оценивалось как стабильное.
