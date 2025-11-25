Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
24 ноября, 22:09

В Новочебоксарске мужчина избил знакомого и накрыл его контейнером с мусором

В Чувашии мужчина из Новочебоксарска жестоко избил своего знакомого и накрыл его мусорным контейнером. Прохожий попытался остановить агрессора, но сам едва не пострадал. Причиной конфликта стали отношения с женщиной, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Избиение в Новочебоксарске. Видео © Telegram / Ирина Волк

Происходящее попало на видео. На данный момент подозреваемый задержан. В отношении нападавшего возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ — причинение тяжкого вреда здоровью.

«В полицию поступило сообщение, что на Речном бульваре один мужчина напал на другого и наносит ему беспорядочные удары. На место происшествия быстро прибыли сотрудники патрульно-постовой службы», — написала Ирина Волк в Telegram-канале.

По словам задержанного, агрессия возникла из-за конфликтной ситуации, связанной с общей знакомой. Пострадавший был госпитализирован.

Двое подростков жестоко избили 22-летнего инвалида в Сыктывкаре
Двое подростков жестоко избили 22-летнего инвалида в Сыктывкаре

Ранее Life.ru сообщал, как полиция задержала 95 болельщиков, бесчинствовавших после дерби «Спартак» — ЦСКА. 17 человек задержали непосредственно на трибунах и ещё 78 — на прилегающей к стадиону территории.

Все о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage

Обложка © Telegram / Ирина Волк

Лия Мурадьян
  • Новости
  • Ирина Волк
  • Криминал
  • Чувашская Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar