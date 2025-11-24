Скидка на российскую нефть Urals для Индии достигла рекордных $7 за баррель

Стоимость российской нефти Urals для индийских покупателей упала до минимальных значений за последние два года. Согласно данным Bloomberg, скидка по отношению к ценам Brent достигла рекордных семи долларов за баррель для партий, отгружаемых в декабре с прибытием в январе.

Существенное снижение цен связано с отказом большинства индийских нефтеперерабатывающих заводов от закупок российской нефти из-за санкций США против крупнейших поставщиков. Ранее скидка составляла три доллара за баррель.

В последние дни ситуация частично изменилась — некоторые покупатели рассматривают контракты с компаниями, не подвергшимися санкциям, однако значительные скидки вынуждают их идти на риск, тогда как остальные предпочитают поставщиков из других регионов.

Ранее сообщалось, что крупнейший индийский покупатель российской нефти компания Reliance Industries прекратил поставки сырья из России для своего нефтеперерабатывающего завода в Джамнагаре из-за санкций США. С 1 декабря текущего года вся продукция нефтеперерабатывающего завода будет производиться исключительно из нефти нероссийского происхождения.